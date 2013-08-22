欧洲汇市：瑞郎兑美元下滑，此前美联储公布的会议记录提振美债收益率

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
周四公布的数据显示，瑞士7月贸易顺差缩窄至24亿瑞郎(26亿美元)，前月为28亿瑞郎。
"昨日的美联储会议记录是今日支撑美元的主要因素。另外，中国采购经理人指数(PMI)表明企业景气企稳，这有助于鼓励风险意愿，进而可能打压瑞郎，"J Safra Sarasin分析师Alessandro Bee称。
“如果欧洲PMI初值整体改善，那么也可能打压瑞郎，因欧洲疑虑是瑞郎走强的主要推动力。”
0702GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘价下跌0.2%，至0.9239。
瑞郎兑欧元持稳于1.2318。(完)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。