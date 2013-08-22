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市场报道 | 2013年 8月 22日 星期四 15:29 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元下滑，此前美联储公布的会议记录提振美债收益率

周四公布的数据显示，瑞士7月贸易顺差缩窄至24亿瑞郎(26亿美元)，前月为28亿瑞郎。

"昨日的美联储会议记录是今日支撑美元的主要因素。另外，中国采购经理人指数(PMI)表明企业景气企稳，这有助于鼓励风险意愿，进而可能打压瑞郎，"J Safra Sarasin分析师Alessandro Bee称。

“如果欧洲PMI初值整体改善，那么也可能打压瑞郎，因欧洲疑虑是瑞郎走强的主要推动力。”

0702GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘价下跌0.2%，至0.9239。

瑞郎兑欧元持稳于1.2318。(完)

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