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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 15:25 BJT

韩国债市：公债价格下跌，美联储会议记录及中国数据施压

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.48 105.55

10年期公债收益率 3.73% 3.66%

五年期公债收益率 3.35% 3.31%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 石冠兰)

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