韩国债市：公债价格下跌，美联储会议记录及中国数据施压

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.48 105.55
10年期公债收益率 3.73% 3.66%
五年期公债收益率 3.35% 3.31%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
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