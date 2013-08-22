表格：外资在韩国股市卖超1,018亿韩元，连续第二日卖超

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透首尔8月22日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,018亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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8月22日 -101.8 56.9 34.4
8月21日 -139.6 81.4 70.9
8月20日 299.3 -296.9 2.9
8月19日 127.5 -196.5 65.9
8月16日 220.0 -9.5 -194.5
8月14日 358.1 -30.8 -323.4
8月13日 173.8 141.6 -311.0
8月12日 -58.6 96.1 -40.7
8月 9日 -44.6 -4.2 46.2
8月 8日 -162.9 120.7 36.3
8月 7日 -126.0 -70.6 204.7
8月 6日 -152.4 106.9 46.7
8月 5日 90.9 -93.4 3.5
8月 2日 87.5 -25.1 -50.7
8月 1日 63.4 -11.2 -52.5
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本月以来 634.7 -134.8 -461.4
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今年以来 -8,576.8 9,000.4 169.8
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(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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