欧洲金融市场：欧元削减跌幅而德债进一步走低，此前德国PMI数据乐观

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透伦敦8月22日 - 欧元周四削减跌幅，德债期货则进一步走低，此前公布的调查显示，德国民间产业8月扩张速度为1月以来最快且优于预期 。
Markit德国采购经理人指数(PMI)数据公布后，欧元/美元 自此前约1.3332升至1.3350。稍早法国的PMI数据令人失望，令欧元跌至1.3321的盘中低点。
德债期货FGBLc1>在德国PMI数据出炉后延续跌势。最新报139.82，下跌32个跳动点。数据公布前为139.93。
德国指标股指DAX指数 上涨0.9%，泛欧绩优股指标FTSEUROFIRST 300指数 升0.6%。(完)
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路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。