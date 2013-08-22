欧洲金融市场：欧元削减跌幅而德债进一步走低，此前德国PMI数据乐观

路透伦敦8月22日 - 欧元周四削减跌幅，德债期货则进一步走低，此前公布的调查显示，德国民间产业8月扩张速度为1月以来最快且优于预期 。

Markit德国采购经理人指数(PMI)数据公布后，欧元/美元 自此前约1.3332升至1.3350。稍早法国的PMI数据令人失望，令欧元跌至1.3321的盘中低点。

德债期货FGBLc1>在德国PMI数据出炉后延续跌势。最新报139.82，下跌32个跳动点。数据公布前为139.93。

德国指标股指DAX指数 上涨0.9%，泛欧绩优股指标FTSEUROFIRST 300指数 升0.6%。(完)

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