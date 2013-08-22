台湾汇市：台币兑美元收创近三周新低，但出口商抛汇力道增加

路透台北8月22日 - 台币兑美元 周四收盘微贬3.5分，创近三周收盘新低。交易员表示，虽然美联储7月会议记录并未改变市场对9月开始缩减购债的预期，新兴市场货币持续走弱，不过中国8月汇丰PMI数据却也对亚洲货币形成支撑，韩元因此止贬回稳，使得台币实质交投未进一步走弱；惟央行尾盘依例进场调节，令台币以日低作收。

交易员指出，今日外资及陆资在台股卖超动作扩大，且连续六个交易日卖超达282.97亿台币。但汇出的力道感觉并不强，再加上出口商在台币实质交易价位愈接近30.0时的抛汇压力就愈大，因此除非国际美元持续强势，令韩元贬至1,025-1,030价位，否则台币实质汇价要贬破30.0关卡的机率不高。

“客户(出口商)认为要破30元不容易，所以只要接近还是卖。”一位本地银行交易员说。

另一外商银行交易员则指出，汇市在央行严加看管下，台币难以出现大幅升贬的走势。惟就趋势上，美元仍将因利差的扩大而吸引更多国际资金流入，台币稳中趋贬格局不会改变，短线将继续测试30.0价位的支撑力道。

汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的8月初值数据重归荣枯线上方，升至50.1的四个月高位。上月该数据终值为47.7。

美联储7月会议记录显示联邦公开市场委员会(FOMC)成员就联储应何时开始缩减购债规模存在分歧。不过，整体感觉是，记录没有从实质上改变市场对美联储9月开始缩减购债的预期。

台币兑美元前波收盘低点是在8月2日的30.129价位。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员表示，受中国8月汇丰PMI数据对亚洲货币形成支撑带动，海外法人看升台币幅度稍稍扩大，美元/台币指标一个月期报在-0.035/-0.020，上日在-0.020/-0.005。尾盘报价 来到29.930/29.960左右，上日收在29.955附近。

台股 周四收低0.23%，报7,814.38点。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超扩大至106.67亿台币，连六日卖超共计282.97亿台币；上交易日为卖超22.30亿台币。

本周全球重要数据及事件：

周五台湾公布7月工业生产指数、美国7月新屋销售、欧元区8月消费者信心指数。

环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见

16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

元 亿美元

报价 台北外汇经纪公司 30.127 30.092 29.960-30.127 30.120 7.05 6.35

元太外汇经纪公司 30.110 30.080 29.975-30.110 30.100 4.10 3.95

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准