路透基点：五矿下属企业ONFEM重返市场，寻求35亿港元五年期贷款--RLPC

路透香港8月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国五矿集团旗下的房地产融资企业--ONFEM Finance Limited重返贷款市场，寻求达成35亿港元(4.51亿美元)五年期再融资案，一个月前其刚刚签署了一笔38亿港元的三年期贷款。

中银香港牵头这笔新的分期偿还贷款，贷款的平均期限约为4.7年。

利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码287个基点。

中银香港现正邀请业者加入本案，承贷5亿港元或以上者，获得综合收益306个基点，享牵头行头衔。

回复截止日期为9月16日。

所筹贷款将用于一笔将于2015年5月到期的50亿港元贷款的再融资。该笔贷款2011年5月签署，由中银香港和工银亚洲牵头，利率为Hibor加码325个基点。

ONFEM在7月取得38亿港元三年期子弹式贷款，最高综合收益是285个基点，利率为Hibor加码250个基点。永隆银行担任牵头行，最初规模是30亿港元。