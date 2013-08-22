更新版 1-香港个股：深圳国际与港、日企业就前海项目合作签意向

* 已与深圳控股、新世界等就合作开发前海项目签订意向

* 拟10年内在中国建30个综合物流港，总投资高至300亿元人民币 (新增记者会内容和更多细节)

路透香港8月22日 - 从事物流基建的深圳国际 周四表示，除了深圳控股 外，公司亦已与新世界发展 和日本森大厦（Mori Building Co., Ltd）等就前海项目合作签署了意向。

此外，该公司并计划利用5-10年时间，在全国30个核心城市打造中心城市综合物流港，提供全方位的物流和增值服务，估计每个项目投资不超过10亿元人民币。

“我们希望用50亿元启动300亿元的投资，用5-10年的时间，非常轻松，不用借贷也可以应付。”深圳国际总裁李景奇在记者会称。

在前海发展方面，深圳国际称其于前海妈湾地区拥有38万平方米的土地，目前为仓储物流用地，未来拟进行商住开发，土地用途改变及补地价等事宜尚需政府批准。

深圳市政府背景的房地产商--深圳控股今天宣布，与母公司深业集团和深圳国际就有关前海项目进行策略性合作，订立框架协议。深圳控股拟与深圳国际于前海区成立顾问公司，以进行前海项目的初步准备工作。

深圳国际主席高雷表示，公司自去年开始一直与一些海外及香港公司就合作发展前海土地进行研究，包括新鸿基地产 、新世界和九龙仓 等，此前就与新世界及日本的森大厦签署了合作意向。

他表示，公司于前海的土地主要定位为高端物流及配套设施，容积率或低于此前拍卖三幅位于桂湾片区约8倍的水准，希望能达3-5倍。

“做物流产业的话，一定是我们绝对控股；但若纯粹地产开发的话，会引入伙伴以50:50持股比例方式，或由对方控股。”高雷称。

根据深圳国际与深圳控股今天宣布的框架协议，双方将于前海成立一间各占50%权益的顾问公司，提供顾问服务及进行有关前海项目之初步准备工作，注册资本为600万元人民币，并将主要从事（其中包括）与中国深圳市市级机关就取得前海项目所需之土地使用权进行磋商；就前海项目之规划、设计及发展提供技术支援；及分析及制定项目公司之业务及营运模式、策略及内部管理之计划。

此外，于深圳国际完成取得前海项目之土地使用权之程序后，以深圳控股收购项目公司之股权之方式展开实质性合作，条款将另行磋商及协定。

深圳控股母公司深业集团由深圳市政府全资拥有，及受深圳市国资委管辖。至于深圳国际主要经营物流和收费公路，其母公司深圳市投资控股有限公司是深圳市国资委的全资附属企业。

深圳国际今天收高3.09%，报1港元，过去一个月累计涨逾9%。（完）

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