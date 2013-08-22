泰国经济：财长否认经济陷入衰退，称无需刺激措施

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透曼谷8月22日 - 泰国财长周四表示，该国经济不处于衰退，没必要进一步出台刺激措施。
财长Kittirat Na Ranong还告诉记者，泰国有能力承受泰铢 走疲，而且他已经要求央行设法动用外储和现有流动性，来稳定泰铢走势。
他并表示下半年会加大努力以改善经济。
泰国第二季国内生产总值(GDP)较上季萎缩0.3%，第一季萎缩1.7%，实则已经陷入衰退。(完) (编译 隋芬; 审校 张若琪)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。