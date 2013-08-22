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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 16:19 BJT

泰国经济：财长否认经济陷入衰退，称无需刺激措施

路透曼谷8月22日 - 泰国财长周四表示，该国经济不处于衰退，没必要进一步出台刺激措施。

财长Kittirat Na Ranong还告诉记者，泰国有能力承受泰铢 走疲，而且他已经要求央行设法动用外储和现有流动性，来稳定泰铢走势。

他并表示下半年会加大努力以改善经济。

泰国第二季国内生产总值(GDP)较上季萎缩0.3%，第一季萎缩1.7%，实则已经陷入衰退。(完) (编译 隋芬; 审校 张若琪)

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