泰国经济：财长否认经济陷入衰退，称无需刺激措施

路透曼谷8月22日 - 泰国财长周四表示，该国经济不处于衰退，没必要进一步出台刺激措施。

财长Kittirat Na Ranong还告诉记者，泰国有能力承受泰铢 走疲，而且他已经要求央行设法动用外储和现有流动性，来稳定泰铢走势。

他并表示下半年会加大努力以改善经济。