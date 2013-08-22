香港个股：中国外运料下半年航运业仍过剩，将推动与母公司资产整合

路透香港8月22日 - 中国综合物流服务供应商--中国外运股份有限公司 周四表示，航运市场运力过剩的问题仍然持续，而且需求放缓，外贸形势仍然严峻，料下半年全球航运业仍然不乐观。

集团执行董事兼总裁张建卫在中期业绩发布会称，上半年航运市场仍不景气，在乾散货及邮轮的需求尤其疲软。不过，二季度整体行业已较首季有进步，预计三季度与二季度的情况差不多。

“现在航运市场的格局一定是供过于求，要改变是很困难。”他说。

公司表示，将会完善物流网络建设，提升市场竞争能力，继续推进传统物流业务转型及物流电商的发展，以适应市场变化需求。

中国外运公布，至6月30日止的中期净利按年升15.4%至约4.498亿元人民币；营业额约251亿元人民币，按年升8.4%；每股盈利为0.1059元人民币，不派中期息。

张建卫同时提及，计划与母公司的资产进行整合，以减少双方潜在竞争，提高营运效率。现时正在考虑以注入相关物流资产的形式，或是以托管形式整合，相信年内会有所方案。预计需要两年时间完成整体资源整合工作。