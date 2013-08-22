中国债市：利率互换先跌后涨，政策面及资金面谨慎预期难扭转

路透上海8月22日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周四先跌后转升，上午公布的汇丰PMI数据影响有限，回购利率下滑带动IRS小幅走低，不过由于流动性尚无实质性转暖，货币政策又没有释放进一步宽松的信号，对政策面及资金面的谨慎预期难扭转，IRS午后转头向上。

“其实上午的时候PMI影响不大，是下午涨起来的，长的（涨幅）多一些，早上五年4.23%，下午上到4.30%了，短的涨的不多，陡峭化上行吧，”上海一券商交易员称。

她并谈到，汇丰最新PMI数据尽管十分亮丽，但回升速度过快令市场心存疑虑，因此影响暂有限；而由于整体预期偏谨慎，近来IRS交投也没有以往活跃，报价偏少，导致盘中容易出现剧烈波动，“如果盘中有机构稍微坚决点做一个方向，那么大家就退让一下了。”

中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。

中国央行公开市场连续进行逆回购操作，银行间资金市场周四主要回购加权利率 续降，其中隔夜和七天品种均跌近20个基点(bp)。不过交易员称，目前机构对公开市场逆回购的流动性支持依赖程度较大，加之近来仅有少数政策性银行成为融出资金主力，而月末将至，上述因素的不确定性致其心态难以放松。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0987/4.1987 4.0590/4.1440 4.1133/4.1933 4.2143/4.3060 4.2275/4.5275

上日 4.1367/4.2433 4.0892/4.1733 4.1325/4.2150 4.2331/4.3167 4.2775/4.5275

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变化 -0.0380/-0.0446 -0.0302/-0.0293 -0.0192/-0.0217 -0.0188/-0.0107 -0.0500/0.0000

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。