金属期市：伦敦期铜上扬，中国PMI数据激励需求前景憧憬

0738GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7364.50 124.50 +1.72 -7.12

上海期铜 52750 360 +0.69 -8.55

COMEX期铜 3.36 0.05 +1.47 --

LME期铝 1911.50 14.50 +0.76 -7.70

上海期铝 14440 15 +0.10 -5.90

LME期锌 1987.75 20.75 +1.05 -3.67

上海期锌 15160 -385 -2.48 -2.48

LME期镍 14510.00 85.00 +0.59 -15.42

LME期铅 2238.00 25.00 +1.13 -4.36

上海期铅 14815.00 45.00 +0.30 -2.85

LME期锡 21800.00 0.00 +0.00 -6.84

LME/上海套利价差^ -98

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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