金属期市：伦敦期铜上扬，中国PMI数据激励需求前景憧憬

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
0738GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7364.50 124.50 +1.72 -7.12
上海期铜 52750 360 +0.69 -8.55
COMEX期铜 3.36 0.05 +1.47 --
LME期铝 1911.50 14.50 +0.76 -7.70
上海期铝 14440 15 +0.10 -5.90
LME期锌 1987.75 20.75 +1.05 -3.67
上海期锌 15160 -385 -2.48 -2.48
LME期镍 14510.00 85.00 +0.59 -15.42
LME期铅 2238.00 25.00 +1.13 -4.36
上海期铅 14815.00 45.00 +0.30 -2.85
LME期锡 21800.00 0.00 +0.00 -6.84
LME/上海套利价差^ -98
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 隋芬)
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