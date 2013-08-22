路透基点：华友联市地重划27.6亿台币融资案展开筹组--RLPC

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透香港8月22日 - 汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导，第一商业银行昨日筹办华友联市地重划股份有限公司的27.6亿台币(9,200万美元)多档融资案，用于支持在台湾彰化的一个工业园区。
该贷款分为一笔2.7亿台币4.5年期履约保证融资；一笔11亿台币四年期定期贷款，用于购买土地；以及一笔14亿台币四年期定期贷款，用于建设。
本案由借款人董事长和一名董事担保，以7,800万台币现金存款、土地和建筑作抵押。
履约保证部分给予每年1.25%的保证费。定期贷款部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码197个基点。相关税费将由借款人支付。
银行受邀参与四个层次的贷款：承贷10亿台币或以上者，有45个基点的前端费，享有牵头行兼簿记行头衔；承贷6-9.99亿台币者，有30个基点的费用，享有牵头行头衔；承贷3-5.99亿台币者，有10个基点的费用，享有副牵头行头衔；承贷1.5-2.99亿台币者，有5个基点的费用，享有经理行头衔。
借款人将利用出售土地所取得的资金偿还贷款。
回覆期截至9月18日。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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