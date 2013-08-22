路透基点：华友联市地重划27.6亿台币融资案展开筹组--RLPC

履约保证部分给予每年1.25%的保证费。定期贷款部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码197个基点。相关税费将由借款人支付。

银行受邀参与四个层次的贷款：承贷10亿台币或以上者，有45个基点的前端费，享有牵头行兼簿记行头衔；承贷6-9.99亿台币者，有30个基点的费用，享有牵头行头衔；承贷3-5.99亿台币者，有10个基点的费用，享有副牵头行头衔；承贷1.5-2.99亿台币者，有5个基点的费用，享有经理行头衔。