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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 17:00 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，汇丰中国PMI数据靓丽提供助力

* 人民币即期收升，但未突破6.12元阻力位
    * 靓丽的汇丰中国PMI数据更增结汇动力
    * 短期人民币上下两难，震荡概率大

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京8月22日 - 人民币兑美元即期 周四小幅收升。交易员表示，受隔夜美元指数影响，早
上一开始就出现较大的购汇客盘，促人民币走弱，但随着较为靓丽的汇丰中国PMI数据出炉，吸引结汇盘涌出
，尤其午盘结汇量更强，尽管疑似监管层出手干预，但人民币最终仍逆转早盘弱势而上扬。
    
    一国有银行交易员称，由于目前国内美元价格到了阶段性的高位，加上汇丰中国PMI比较好，吸引结汇盘
出来，不过6.12仍是强大阻力。
    
    “（国内美元）上去之后逢高结汇盘出来，至少昨天和前天都是明显的结汇多，...但短期感觉还是上下
两难，震荡概率比较大。”该交易员称。

    上海一股份制行交易员称，下午的结汇盘非常多，疑似央行有出手干预，但干预力道不是很大，令交易价
格始终在6.1200上方。
    
    “如果没有央行干预，6.12早破了，...经济数据较好，监管层也可以容忍人民币涨一点，但要控制节奏
，还是要平稳为主。”上述交易员称。
        
    交易员并指出，短期人民币的走势仍难判断，不过感觉非美货币的跌势或即将告一段落，其他亚洲货币的
下滑空间可能也不太大，从国际资本流动这个角度而言，未来人民币的升值压力可能会略轻。但从基本面看，
相对于其他非美货币，人民币仍是避险货币，毕竟最近的中国数据亦比印度、印尼以及泰国等其他国家要更为
乐观。
    
    “汇丰中国PMI出来了，还是很好的，澳元明显就上去了，实际上最近中国数据都还行，...（美元/人民
币）往上的空间也不大。”上述国有银行交易员指出。
    
    澳元 一度跌至0.8932美元，但在中国公布乐观经济数据后扳回部分跌幅。
    
    中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果
，对制造业产生积极作用。    
        
    东京汇市美元兑日圆周四上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的7月会议记录显示，联储仍
可能最早于9月开始缩减购债。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以及离岸市场人民币
 的主要报价：    
                                                                                         
 在岸市场人民币兑美元                                今日             上日        升贬
                      即期成交价格                  6.1211           6.1234      0.04%
                            中间价                  6.1698           6.1675      -0.04%
                      成交额                       155亿美元                        
                                                                                    
                    日内相对于中间价最大波幅   0.80% (上限±1%)       日高        日低
                          日内波动幅度(pips)          68             6.1204      6.1272
                      2013年来即期升贬值幅度         1.78%                               
        1年期美元/人民币掉期升水                     1,030                          
                                                                                    
 离岸人民币市场,北京时间16:47                        今日             上日          
                       1年期NDF                    6.2475/18         6.2550         
                               CNH即期             6.1146/61         6.1180         
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇
率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)    

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 (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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