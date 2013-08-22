更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，汇丰中国PMI数据靓丽提供助力

* 人民币即期收升，但未突破6.12元阻力位 * 靓丽的汇丰中国PMI数据更增结汇动力 * 短期人民币上下两难，震荡概率大 (新增评论和收盘报价) 路透北京8月22日 - 人民币兑美元即期 周四小幅收升。交易员表示，受隔夜美元指数影响，早 上一开始就出现较大的购汇客盘，促人民币走弱，但随着较为靓丽的汇丰中国PMI数据出炉，吸引结汇盘涌出 ，尤其午盘结汇量更强，尽管疑似监管层出手干预，但人民币最终仍逆转早盘弱势而上扬。 一国有银行交易员称，由于目前国内美元价格到了阶段性的高位，加上汇丰中国PMI比较好，吸引结汇盘 出来，不过6.12仍是强大阻力。 “（国内美元）上去之后逢高结汇盘出来，至少昨天和前天都是明显的结汇多，...但短期感觉还是上下 两难，震荡概率比较大。”该交易员称。 上海一股份制行交易员称，下午的结汇盘非常多，疑似央行有出手干预，但干预力道不是很大，令交易价 格始终在6.1200上方。 “如果没有央行干预，6.12早破了，...经济数据较好，监管层也可以容忍人民币涨一点，但要控制节奏 ，还是要平稳为主。”上述交易员称。 交易员并指出，短期人民币的走势仍难判断，不过感觉非美货币的跌势或即将告一段落，其他亚洲货币的 下滑空间可能也不太大，从国际资本流动这个角度而言，未来人民币的升值压力可能会略轻。但从基本面看， 相对于其他非美货币，人民币仍是避险货币，毕竟最近的中国数据亦比印度、印尼以及泰国等其他国家要更为 乐观。 “汇丰中国PMI出来了，还是很好的，澳元明显就上去了，实际上最近中国数据都还行，...（美元/人民 币）往上的空间也不大。”上述国有银行交易员指出。 澳元 一度跌至0.8932美元，但在中国公布乐观经济数据后扳回部分跌幅。 中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果 ，对制造业产生积极作用。 东京汇市美元兑日圆周四上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的7月会议记录显示，联储仍 可能最早于9月开始缩减购债。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币 的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1211 6.1234 0.04% 中间价 6.1698 6.1675 -0.04% 成交额 155亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.80% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 68 6.1204 6.1272 2013年来即期升贬值幅度 1.78% 1年期美元/人民币掉期升水 1,030 离岸人民币市场,北京时间16:47 今日 上日 1年期NDF 6.2475/18 6.2550 CNH即期 6.1146/61 6.1180 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇 率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 张喜良)