中国债市：现券收益率窄幅震荡，市况清淡多数机构交投方向不明

路透上海8月22日 - 中国银行间债市周四现券收益率窄幅波动。交易员表示，正面的汇丰中国制造业数据对现券市场的影响不明显；农发新债招标结果基本符合预期。现券继前期涨势回落之后，多数机构认为当前交投方向并不明朗，收益率维持高位震荡概率较大。

他们并指出，目前银行间流动性面临月末与缴准双重干扰，且央行续作下周到期央票的可能性亦不能排除，再加上经济基本面企稳仍需进一步确认，多重因素致机构观望情绪比较浓厚。

“今天债券很稳定，市场成交也不多，汇丰数据也没啥影响，倒是IRS比较激动 ，”广发银行高级交易员颜岩称，而农发行新债虽然一级招标结果不错，但对现券二级市场影响并不明显。

中国农业发展银行周四招标的两期固息新债，中标结果稍高于预测均值约1个基点(bp)，整体基本不脱此前市场预期。交易员指出，相对一年品种，今日五年新债收益在相对满足机构要求的情况下，更趋受到资金青睐。

中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。

华南一银行交易员认为，汇丰数据有点超出市场预期，显示宏观经济企稳迹象，但是债市对其已经早有预期，而且经济回暖也是比较漫长的过程，所以目前来看债市并不会有趋势性的行情，收益率或将维持高位震荡。短期内债市只能寄望央行放水，若对流动性有比较大的补充，现券短期品种才可能会下行。

中国央行公开市场本周延续逆回购操作，净投放规模增逾五成至720亿元人民币，以缓和缴税及月末因素对短期资金面的冲击。但逆回购增量仍难满足市场需求以及利率未再下行，均显示央行中性偏谨慎的货币政策基调未有调整。

剩余期限约9.76年的固息国债130011券日内最新成交对应收益率 在4.00%，上日尾盘报4.0323%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.3921 4.1598

上日 3.5745 4.3234

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8509/3.7891 国债参考率报价 3.5582/3.4918 金融债参考率报价 4.2511/4.2000(完)

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