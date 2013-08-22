欧洲汇市：英镑兑美元跌离两个月高位，联储会议记录提振美元

这促使投资者对英镑保持谨慎。

英镑/美元 跌0.5%报1.5585美元，脱离前日创下的两个月高点1.5718。交易员提到200周移动均线1.5754存在阻力。

英镑兑欧元亦跌，欧元区好于预期的采购经理人指数(PMI)支撑了欧元。欧元/英镑 上涨0.4%报0.8568英镑，远高于上周创下的一个半月低点0.8505。

“美联储会议记录让美元受到激励，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)外汇分析师John Hardy说。“预期英镑/美元的涨势将止步于1.57/1.58附近，因英国央行可能加强口头干预，并对市场利率近期上升表示关切。”

本月稍早，英国央行总裁卡尼承诺将维持英国利率在低位，直至失业率降至7%，不过央行认为这不大可能在三年内实现。

经济形势改善使人对这张时间表感到怀疑，并提振英镑兑美元本月迄今上涨2.5%，兑欧元升2%。

“预计英镑的韧性即将消失，因美元的复苏范围逐步扩大，”摩根士丹利在其报告中说，“若英镑跌破1.5550美元水准，将是重新走弱的初步迹象，暗示一个月来的反弹走势已成强弩之末。因此我们维持看空策略。”(完)

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