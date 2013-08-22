更新版 1-中国货币市场：主要回购利率续降但心态难放松，对逆回购等依赖性大

(新增收盘报价)

路透上海8月22日 - 中国央行公开市场连续进行逆回购操作，银行间资金市场周四主要回购加权利率 续降，其中隔夜和七天品种均跌近20个基点(bp)。

不过交易员称，目前机构对公开市场逆回购的流动性支持依赖程度较大，加之近来仅有少数政策性银行成为融出资金主力，而月末将至，上述因素的不确定性致其心态难以放松。

中国央行公开市场本周延续逆回购操作，净投放规模增逾五成至720亿元人民币，以缓和缴税及月末因素对短期资金面的冲击。但逆回购增量仍难满足市场需求以及利率未再下行，均显示央行中性偏谨慎的货币政策基调未有调整。

华北一银行交易员表示，央行公开市场连续的逆回购操作，略助缓资金面。不过市场资金供给机构仍有限，因此月末之前，心态并不敢过于放松。

“现在(其他)大行很少出钱，主要看国开。”他并透露。

今日银行间市场质押式回购总成交量为4,425.15亿元人民币，低于上日的4,653.46亿元；其中隔夜品种成交3,322.97亿元，亦低于上日的3,449.60亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.3921 3.5745 -18.24 3,322.97

七天 4.1598 4.3234 -16.36 603.69

14天 5.0661 5.4067 -34.06 227.96 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 7.1400 3.9000 +324.00 --

七天 3.9200 3.8000 +12.00 --

14天 4.0100 4.1000 -9.00 -- 回购定盘利率 其中:隔夜 3.4500 3.6200 -17.00 --

七天 4.2200 4.2500 -3.00 --

14天 5.1400 5.5000 -36.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.3570 3.5170 -16.00 --

七天 4.1150 4.2190 -10.40 --