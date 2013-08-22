全球贵金属：8月21日SPDR黄金持仓量减少0.07%，iShares白银持仓不变

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体

路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。