俄罗斯金融：卢布近期走势属于正常波动，并非走贬--央行官员

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透莫斯科8月22日 - 俄罗斯央行副总裁Sergei Shvetsov周四指出，俄罗斯卢布 近期走势属于正常市场波动，正逐步迈向自由浮动之路。
“卢布并未走贬，这只是波动，因为我们正迈向自由浮动汇率，”Shvetsov指出。Shvetsov将在9月1日成为央行第一副总裁，负责央行的市场监管部门。
他在回答问题表示，有关刻意允许卢布贬值的谣言是过份夸大。
周四时，卢布兑美元 下跌0.2%，至六周低点33.18，卢布兑欧元 下跌0.1%，报44.23。
俄罗斯资产受创程度小于其他新兴市场，因为有别于印度等国，高油价从结构上协助俄罗斯享有经常帐盈余，维持公共财政平衡。
俄罗斯央行拥有5,000亿美元外汇储备，所实施的市场干预机制是为了平抑市场剧烈波动，并非守住特定水位，因为央行设有汇率完全自由浮动的中期目标。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。