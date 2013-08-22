俄罗斯金融：卢布近期走势属于正常波动，并非走贬--央行官员

路透莫斯科8月22日 - 俄罗斯央行副总裁Sergei Shvetsov周四指出，俄罗斯卢布 近期走势属于正常市场波动，正逐步迈向自由浮动之路。

“卢布并未走贬，这只是波动，因为我们正迈向自由浮动汇率，”Shvetsov指出。Shvetsov将在9月1日成为央行第一副总裁，负责央行的市场监管部门。

他在回答问题表示，有关刻意允许卢布贬值的谣言是过份夸大。

周四时，卢布兑美元 下跌0.2%，至六周低点33.18，卢布兑欧元 下跌0.1%，报44.23。

俄罗斯资产受创程度小于其他新兴市场，因为有别于印度等国，高油价从结构上协助俄罗斯享有经常帐盈余，维持公共财政平衡。