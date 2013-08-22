台湾财政：明年政府举债空间粗估近3,000亿台币，释股收入约441亿

路透台北8月22日 - 台湾行政院周四通过明年度中央政府总预算案，其中中央政府债务持续攀升至纪录高位。中央政府累积债务未偿余额约5.43兆(万亿)台币，占前三年度GDP(国内生产总值)平均数为38.7%，已十分逼近债务法规定的40.6%上限，举债空间仅剩近3,000亿台币。

主计总处指出，2014年岁入岁出相抵差短2,099亿台币，较2013年增加356亿，连同债务还本640亿，合计共须融资调度财源2,739亿，全数将以发行公债及赊借收入弥平。

此外，为筹措财源，行政院在岁入部分增编财产收入较上年成长49.3%，主要以出售官方持股的公司股票挹注，包括将释出中华电信 、兆丰金控 、合作金库 、中钢 及台肥 等公司股票共441亿台币。

政府释股将以洽特定人方式转让持股，特定人为中华邮政公司、劳退基金及劳保基金。此外，国家发展基金亦将出售台积电 股票收入缴库180亿台币。

在岁入部分，行政院方案税收部分将较今年负成长0.7%，主要由于证交税收入编列871亿台币，较今年大减93亿，负成长9.6%。而各事业单位缴库部分，2014年中央银行持续编列1,800.46亿台币的缴库预算，与上年相当；中华邮政则编列了67.85亿缴库。

该案将在8月底前送至立法院审查，立法院审查过后方能生效。

以下为明年度中央政府总预算案重要项目规划：

额度(亿台币) 较上年增减(%)

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岁入： 17,308 -0.1

岁出： 19,407 +1.7

差短： 2,099 +20.4

需融资调度数： 2,739 +9.0

债务未偿余额： 54,251 +4.0

公共建设支出： 3,560* +0.6

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* 含附属单位预算

额度(亿台币) 占岁出(%) 较上年增减(%)

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社会福利： 4,242 21.9 -3.2

教育科学文化： 3,703 19.1 +2.8

国防： 3,059 15.8 +0.1

经济发展： 2,832 14.6 +8.7

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