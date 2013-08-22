《中国企业债发行日程表》--8月22日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *铜陵市 15 7 利率上限7.19% AA 8/26-8/28 国开证券 建设投资控股 （第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 张家港保税区 11 7 利率上限7.30% AA 8/23-8/27 中信建投证券 张保实业有限公司 （第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 重庆市地产 18 7 *6.30% AAA 8/22-8/26 广发证券 集团 （第3-7年末每年偿还20%本金) 齐鲁证券 =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 吴芳；审校 丁淑琴)