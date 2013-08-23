《热点聚焦》库克领导苹果悄然进行企业文化变革

但批评人士怀疑，库克对透明度和员工权利作出的承诺是否真有那么好。库存创立的全球制造业体系遭到批评，而且苹果公司及其执行长仍对大小事务高度保密。部分中国工厂的工作条件已得到改善--苹果目前追踪并报告一百万工人的工时情况，以避免非法加班--但仍然遭受工作条件不公的指控。

苹果的税收结构也受到审查，其将数十亿美元的获利存放于爱尔兰子公司，以便缴纳微乎其微的税费或不交税。库克5月时在一场国会听证会上为该政策做辩护，称其是合法的。

另外，股东关注获利和下一个重要产品的问世。4-6月中国市场营收大跌，凸显苹果在这个第二大市场面临挑战，因为其与价格更低的本土同行产品的技术差异缩小，且三星电子 不断推出各个价位的新产品。

本月美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)公开他手握大量苹果股票，这给库克投下了信任票。

苹果董事Bob Iger称，鉴于前任的表现及其运营公司的情况，库克承担着非常非常困难的角色。

“我认为他的业务娴熟且自我意识很强，”Iger表示，“他要真正的坦诚面对自己，不做世界希望他成为的样子，或是贾布斯的影子。我希望是这样。”(完) (编译 杜明霞/梁睿雪/郑茵/李春喜/王翔琼；审校 隋芬/侯向明)