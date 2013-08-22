台湾已公布经济指标--2013/8/23

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 6月 -0.43% -0.27% r 8/23 -- *季调失业率 7月 4.18% 4.17% 9/23 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +0.08% +0.60% 9/5 -- 外汇存底(亿美元) 7月底 4,091.18 4,066.06 9/5 -- 商品出口(y/y) 7月 +1.6% +8.6% 9/9 -- 商品进口(y/y) 7月 -7.6% +6.8% 9/9 -- M2货币总计数(y/y) 6月 +4.82% +4.32% 8/26 -- 外销订单(y/y) 7月 +0.5% -3.5% 9/25 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 138.0 +110.6 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +38.8 +21.5 11/20 -- 国内生产总值(GDP) 第二季统计 +2.49% +1.62% r -- -- 值 重贴现率(%) 6月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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