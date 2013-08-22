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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 17:33 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货价差贴水走阔，因市场基本面欠佳

路透新加坡8月22日 - 亚洲燃料油现货价差周四仍然承压，因供应庞大且需求持续不振，给价格构成压力。

指标180-CST燃料油价差报每吨贴水5.55美元，上日为每吨贴水5.25美元，380-CS燃料油价差为每吨贴水3.50美元，比周三结算时走阔约0.35美元。

现货交易方面则是未有成交。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 田建华)

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