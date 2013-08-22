国际油市：亚洲燃料油现货价差贴水走阔，因市场基本面欠佳

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透新加坡8月22日 - 亚洲燃料油现货价差周四仍然承压，因供应庞大且需求持续不振，给价格构成压力。
指标180-CST燃料油价差报每吨贴水5.55美元，上日为每吨贴水5.25美元，380-CS燃料油价差为每吨贴水3.50美元，比周三结算时走阔约0.35美元。
现货交易方面则是未有成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 田建华)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。