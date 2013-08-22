台湾经济指标预测--8月23日至11月20日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *8月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/23 1600 工业生产 7月 -- -0.43% *8月26日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/26 1610 M2年增率 7月 -- 4.82% *9月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/5 0830 消费者物价 8月 -- +0.08%(年变动率) 指数(CPI) 9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 4,091.18亿美元 *9月9日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/9 1600 出口 8月 -- +1.6% *9月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *9/23 0830 季调失业率 8月 -- +4.18% 9/25 1600 外销订单 8月 -- +0.5% *11月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差138.0亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第三季 -- 2.49%(统计值) -- -- 重贴现率 第三季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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