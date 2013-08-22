更新版 1-中国政治：薄熙来希望法官合理公正审判，否认收受2,000余万元指控

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路透北京8月22日 - 中国原重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案周四在山东济南市中级法院一审公开开庭审理。薄熙来在庭审伊始表示“希望法官能够合理的公正的来审判”，而针对他收受2,000余万元人民币的指控，薄熙来则回答“是不存在的”、“是完全不实的”。

济南中院今日在其官方微博持续直播庭审过程。明天上午8时30分庭审将继续进行。

据济南市人民检察院起诉书指控，被告人薄熙来身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；贪污公款，数额巨大；滥用职权，致使国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重，依法应当以受贿罪、贪污罪、滥用职权罪追究刑事责任，并予以数罪并罚。

“我希望法官能够合理的公正的来审判，按照我国法律的程序来审判这个问题，”薄熙来在庭审伊始称。

起诉书指控薄熙来曾三次收受大连国际发展有限公司总经理唐肖林贿赂共计折合110.9446万元。对此薄熙来称，“三次送钱的事情是不存在的，...我曾经在中纪委对我审查期间我违心地承认过这个事情，就是愿意承担法律责任，但当时我完全不知道这些事情的细节，脑中一片空白。"

在公诉人出示相关证据证言后，薄熙来表示，“刚才公诉人提出的证词证言都是外围证据，绝大部分都是外围证据，与本案关系不大，不能证明我有罪，这只是行走的公文而已，”他认为“这件事的核心问题是唐肖林欺骗隐瞒了两件事情的主要情节，这本身就是唐肖林实施的阴谋。”

至于起诉书对薄熙来收受大连实德集团有限公司董事长徐明财物折合2,068.1141万元的指控，薄熙来称“这段指控是完全不实的”，并表示“法国尼斯的房产我完全不知情，整个过程完全是虚构的。”

“我对这2,000多万元，自始至终我也没有承认过，”他在法庭上说。

薄熙来，1949年出生，原系十七届中共中央政治局委员、第十一届全国人大代表。曾任辽宁省大连市市长、大连市委书记、辽宁省委常委、辽宁省委副书记、辽宁省省长、商务部部长、重庆市委书记。2012年9月29日因涉嫌犯受贿罪被逮捕。(完)

浏览薄熙来案公审情况直播，请点选济南中院微博：(t.people.com.cn/jinanzhongyuan) (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)