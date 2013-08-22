菲律宾金融：央行预期收支盈余及经济基本面将支持披索汇率走坚

路透马尼拉8月22日 - 菲律宾央行一名高层官员表示，菲律宾披索周四下跌1.2%，是对本周新兴市场跌势的自然反应，但在菲律宾强劲基本面及稳健外部收支的支持下，披索应该会重新走强。

“我们拥有收支盈余及经常帐盈余，这应会推动披索在之后走坚，同时这也应会有助维持稳定的低通胀，”央行副总裁Diwa Guinigundo向记者表示。他并称，披索 不太可能长期持续走弱。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)