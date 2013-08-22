香港个股：恒基地产称其于新界东北所拥农地，1/3符原址换地要求

路透香港8月22日 - 在香港拥有最多新界农地发展商之一的恒基地产 周四表示，其于新界古洞北及粉岭北的270万平方尺土地，估计约1/3符合政府提出的新界东北新发展区的原址换地条件，其余土地则可能会被政府以现金补偿方式，收回作公共用途。

恒地在其中期业绩报告中披露以上资料。截至6月底止，恒地所持有的新界农地增至约4,300万平方尺。

“集团历年在新界土地及市区旧楼重建项目之耐心经营，现已逐渐进入收成期，将在未来数年带来理想之业绩。”恒地表示。

香港政府上月初公布修订新界东北新发展区的规划，剔除坪輋、打鼓岭地区，将率先开展粉岭和古洞北新发展区；政府并修改发展模式，由原来的以政府征地，改为可让符合条件的私人土地业主，进行有条件原址换地，冀能加快私人住宅落成并供应市场。

除农地外，恒地有约2,080万平方尺的住宅、收租物业及酒店物业土地储备。

近年恒地积极在全港各区收购旧楼作为重建之用，以此增加土地储备。公司表示，于6月底其已拥有全部或八成以上业权的市区旧楼重建项目已达33个，预计可提供自占楼面面积约314万平方尺，总地价成本约144亿港元，连同收购单价较高的地下舖位在内，折合每平方尺楼面地价只为4,600港元。

恒地还称，公司于香港有36个项目正进行收购，拟未来用于旧楼重建，目前已购入了该等项目20-80%以下的业权，若能收购全部业权，料可提供约400万平方尺的楼面面积。

根据强制拍卖条例，只要发展商收购项目八成或以上的业权，即可提出强制拍卖。

恒地公布，该公司上半年的核心盈利按年轻微倒退4%，至34.54亿港元。（完）

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