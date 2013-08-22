CNH市场动态：点心债持续受压于美债收益率上行，长端卖压相对较大

路透香港8月22日 - 美国10年期债券3.0%关卡垂手可及，再度令香港离岸人民币债券价格周四受压，但因人民币币值稳定以及特定买盘支撑，点心债跌幅相对美元债或其他新兴市场较轻，预料收益率呈现缓上。

市场人士指出，此波由资产置换引起的卖压，大多在长年期债券上，包括先前属于长线投资者目标的长年期国债或是政策性银行债券，近日均见到卖盘。但因离岸短期利率稳定，短年期国债价格下跌之余见低接买盘介入。

“美债收益率上来得很快，整个新兴市场都受到影响，还有境内长端的收益率也上来，境外方向是一样的。”一中资行交易员说。

另一券商人士则指出，一向较为稳定的长天期政策性银行债券，也见到卖盘，这是因为美债利率看上之际，市场进行缩短久期操作以降低利率风险。不过，点心债市场历经6月境内利率剧幅波动后，市况已较为清淡，买卖盘均不积极。

中银香港点心债指数 报104.78，连续第三天下跌。指数较5月触及的记录高点约106下跌1.2%，但较去年底仍升1.8%。

6月发行的离岸国债10年期收益率 买卖盘报价在3.518/3.274%，较前日的3.492/3.249%上移。该期券以3.16%发行。

不过，基金经理人指出，与其他新兴债券不同的是，离岸人民币债券仍有特定买盘，包括无法进入境内市场的投资人，以及部份中资在境外子公司。此外，人民币汇率相对稳定，也令人民币债券报酬相对其他债券佳。

“今年以来还有正报酬的债券不多，点心债是其中一个，主要是人民币走势稳定，汇率风险小。”他说。

香港离岸人民币即期 今日尾盘报6.1167，较上日的6.1162微贬，盘中区间在6.1152-6.1207。

离岸人民币今年以来仍有1.7%升幅，为亚洲货币中唯一升值的。亚币跌幅之首为近期深陷资金流出风暴中心的印度卢比，累计跌近16%，其次为日圆，跌11.6%。

中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升至四个月高点50.1，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。其中新订单分项指数升至50.5，亦创下四个月高点。(图表: link.reuters.com/ses52v)

美国10年期公债收益率 在亚洲时间攀上2.90%，距离市场瞩目3.0%心理关卡已经不远。此前美国联邦储备理事会美(FED/美联储)公布的7月会议记录显示，有几位委员认为很快是时候开始“小幅放缓”购债进度，而其他委员强调，在决定缩减刺激规模的时间上要有耐心。

尽管该会议记录并未明确指示9月将是FED缩减买债的开始，但市场对于FED在9月17日及18日政策会议期间宣布逐步退出量化宽松(QE)的预期浓厚。(完)

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