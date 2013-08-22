更新版-亚洲评等：惠誉警告称若信心进一步下滑，印度及印尼恐遭调降评等

路透伦敦8月22日 - 评等机构惠誉周四指出，若印度及印尼政府未能阻止目前投资人对这两个国家的信心流失，则两国的信用评等有可能遭到调降。

惠誉目前给予印度及印尼的评等皆为BBB-，展望为稳定，但近来美国刺激措施缩减的疑虑引发新兴市场大跌，已对印度及印尼造成压力。

惠誉指出，情势发展目前还不会引发评等动作，但印度及印尼两国当局将必须恢复金融稳定。

“民间部门信贷快速成长，财政赤字扩大、或通胀持续高企，有可能导致投资人信心更广泛及更持久的流失。”