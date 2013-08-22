更新版-亚洲评等：惠誉警告称若信心进一步下滑，印度及印尼恐遭调降评等

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透伦敦8月22日 - 评等机构惠誉周四指出，若印度及印尼政府未能阻止目前投资人对这两个国家的信心流失，则两国的信用评等有可能遭到调降。
惠誉目前给予印度及印尼的评等皆为BBB-，展望为稳定，但近来美国刺激措施缩减的疑虑引发新兴市场大跌，已对印度及印尼造成压力。
惠誉指出，情势发展目前还不会引发评等动作，但印度及印尼两国当局将必须恢复金融稳定。
“民间部门信贷快速成长，财政赤字扩大、或通胀持续高企，有可能导致投资人信心更广泛及更持久的流失。”
“这有可能损及经济及金融稳定，最终导致负面的评等动作，”惠誉称。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。