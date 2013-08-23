《中国大宗商品综述》环保风暴来袭，河北钢企或遭遇“温水煮青蛙”

作者 李文科

路透北京8月23日 - 刚刚从河北唐山考察当地钢铁业回来的中国联合钢铁网的程旭豹感慨，空气污染更严重了，感觉很压抑。即便如此，对于这一次来势汹汹的环保风暴，当地钢铁业者的心里仍然相信，政府不会“一刀切”关停钢铁产能。

程旭豹坦言，虽然河北的钢铁业经历过这种风波最多，但这次他们还是比以往更为恐慌。毕竟，大气污染防治行动计划已经上升至国家层面，化解产能过剩亦提上日程，“环首都污染圈”的河北钢铁业树大招风。

“他们不怕关停，...担心的是，政府增加限制性的条款，让他们增加投入环保设备，增加贷款融资方面的限制等等，最终削弱他们的竞争力。”他指出。

实际上，采用上述“温水煮青蛙”式的市场化手段，来化解钢铁业过剩产能并防治大气污染，或许正是政府最有可能最有效的方法。

金银岛资讯资深分析师易易指出，河北钢铁业必然会面临改革前的阵痛，虽然目前很多政策还没有落实，但今年起已经经历了3-4拨的政府性检查，包括除硫除尘设备、生产许可证、环保排污等检查，这些检查越来越细化，今后很可能政府将据此打击一批不合格企业。

银河期货的钢材分析师张媛也认为，国家不应该对钢铁业强制性做减法，考虑到钢铁业转型，应该用更多鼓励性的措施，引导产业转型，包括补贴技术生产高质量的产品，通过提高质来控制量可能更可行。

不少专家和行业人士指出，环保将成为化解产能过剩和防治大气污染的最好手段。苛刻的环保政策并落到实处，将造就健康的优胜劣汰法则。

“个人认为，政府不如将强行压缩产能的行政手段和精力放到制定苛刻的环保政策上来，监督钢企严格执行，企业自然会受到市场的选择，优胜劣汰。”程旭豹说。

中国冶金工业规划研究院院长李新创在接受路透专访时称，更为严格的环保政策或将成为撬动钢铁行业化解产能过剩、淘汰落后产能并促进产业升级的利器，但其效果取决于政府的决心和执行力，毕竟到目前为止，中国钢铁业环保治理和产能过剩尚未有实质性进展。

**化解产能非一日之功**

此前政府试图通过行政方法实现减产已经被证明难以实现。2010年河北钢铁业为冲刺节能减排的十一五目标而限电限产，但最后的结果是河北粗钢产量自2010年底的1.45亿吨上升至目前的近2亿吨。

其中唐山更为典型。由于当地政府颁布以产能规模划分淘汰线，促小厂不顾市场供求而开展激烈的扩能竞赛，瞒扩建以越过“红线”，亦最终令唐山钢企自2000年的百十家发展到逾400家，成为唐山第一支柱产业。

而若通过市场化的措施，要想化解年产量超过7亿吨的中国钢铁业过剩产能绝非一日之功。

事实摆在面前，虽然环保风暴山雨欲来，政府调研此起彼伏，减产传闻四起，但目前为止，河北钢铁企业中除了少数钢厂被口头通知将限电但并无正式文件下发之外，钢铁企业总体并没有明显的减产和停产的动作。

相反，伴随着近期钢材量价齐升，钢铁大省河北省的钢铁开工率稳步回升。金银岛资讯统计的唐山钢坯、调坯型钢以及轧线等品种的周开工率显示，调坯线开工率连续四周稳步上升，钢坯开工率已经由7月底的89%上升至91%。

“对比几个品种，（开工率）都是增加的，...即使有减产的，也更多是因为行情不太好减一点，没有因为环保而停产的。”金银岛资讯资深钢材分析师易易称。

银河期货的钢材分析师张媛强调，考虑到目前曝出的环保和限产措施征求意见稿中距离最近的限产目标亦是在2017年实现，这应该是地方政府跟中央博弈的结果，因此业界期望钢铁产能压缩短期内达到立竿见影的效果或并不现实。

“(钢铁产量)立竿见影的压产，其可行性并不大。”我的钢铁网信息总监徐向春称。

冶金工业研究院院长李新创此前就指出，考虑到地方政府仍有追求GDP（国内生产总值）的“惯性”思维，中国今年的粗钢产量预计仍将达创纪录的7.8亿吨左右，下半年的产量水平不会明显低于上半年。

今年初以来，中国发生大范围持续雾霾天气，受影响面积约占国土面积的1/4，受影响人口约6亿人。

今年上半年以来，中国政府已出台一系列政策，以坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张，要求对属于淘汰落后产能的企业，要通过保全资产和不良贷款转让、贷款损失核销等方式支持压产退市；严禁对产能严重过剩行业违规建设项目提供任何形式的新增授信和直接融资，防止盲目投资加剧产能过剩等。

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