更新版 1-中港股业绩：中石油中期净利同比增5.6%胜预期，将加大合资合作

* 中石油中期净利同比增长5.6%，高于市场预期

* 将在油气勘探开采、炼化等各个领域加大合资合作

* 公司正就伊拉克巨型油田项目进行谈判，冀年内有成果

* 随着天然气提价，预料下半年天然气销售利润增加100亿元 (新增更多评论及细节)

路透香港8月22日 - 按市值计全球第二大石油及天然气生产商--中国石油 周四给出一份优于市场预期的成绩单，上半年净利同比增长5.6%；公司未来将加快合资合作，并正谈判投资于伊拉克巨型油田项目。

就任中石油总裁不到一个月的汪东进在记者会上称，中国的原油产量居全球第四，传统油气开发程度已经很高，未来中石油将加大在非常规资源的投入力度，并瞄准全球范围的资源市场。

“未来3-5年，中石油将在各个业务领域加大合资合作和业务规模，并提升国际影响力和竞争能力。”他说。

他并证实，公司正就参与伊拉克巨型油田West Qurna开发进行谈判，公司会按照市场规则和进展，按时对外公布，估计今年内或有答案。

据路透此前报道，中石油将与艾克森美孚 携手开发伊拉克巨型West Qurna油田。该油田是伊拉克石油扩张计划的重心，该油田储量丰富，足以每日生产逾500万桶，能够和全球最大石油生产国沙特阿拉伯的Ghawar油田相匹敌。

中石油稍早公布，2013年1-6月净利为655.22亿元人民币，去年同期则为620.26亿元；高于汤森路透综合5名分析师预测中位值613.82亿元，主要受转让部分天然气管道资产权益产生收益带动。

该公司称，此前转让西部天然气管道资产一半权益的交易，带来一次性收益，令其他收入净值增加256亿元，至276亿元。

这笔收益加上炼油业务亏损收窄，减轻了上游业务盈利下滑的影响。上半年布兰特原油价下跌5.4%，中石油的油气勘探与开采业务获利按年下跌13.2%至988亿元，油气产量升4.4%至6.972亿桶油当量。

期内炼油业务经营亏损78亿元，同比减亏155亿元。进口天然气业务亏损235亿元，比去年同期196亿元有所增加，但整个天然气与管道板块仍然获利219亿元。

汪东进称，中国自7月起调高天然气价，预计下半年公司的天然气销售业务利润将增加100亿元，自2014年起每年利润增加200亿元。

上半年该公司销售中亚进口天然气127亿立方米，进口液化天然气(LNG)39.94亿立方米。

今年6月，中石油透过成立新的合资公司为旗下价值200亿元的西部天然气管道资产引入社会资本，目的是优化资产结构和更有效控制投资规模。

业绩公布前，中石油H股收升1.05%，报8.7港元。今年以来该股累计跌21%，跑输同期大市恒生指数 逾3%跌幅。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)