马来西亚期市：棕榈油期货涨至逾一个月高位，受马币走软及中国数据提振

路透吉隆坡8月22日 - 马来西亚棕榈油期货周四升至逾一个月高位，此前疲弱的马来西亚经济数据令马币(林吉特)走贬，中国制造业意外升温的消息也引燃对中国棕榈油买需的憧憬。

马币 周四跌至逾三年低点，因马来西亚公布的数据显示第二季经济成长令人失望，经常账盈余也缩窄，令投资者不安。

但本币疲弱令棕榈油在海外买家和炼厂眼中显得便宜，可能进一步刺激出口，此前8月1-20日棕榈油出口估计较前月攀升10-12%。

“本币(贬值)是支撑棕榈油的因素之一，令其价格守在2,300马币之上，”一海外大宗商品经纪商的交易员说。

指标11月棕榈油期约 午后攀升至每吨2,362马币，为7月11日以来首见。周四结算价报2,356马币，涨0.9%。

成交量总计为39,820口，高于通常的35,000口水平。(完)

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