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货币新闻 | 2013年 8月 22日 星期四 20:43 BJT

表格：加拿大6月零售销售较5月下滑0.6%，逊于预估

路透8月22日 - 加拿大统计局周四公布，加拿大6月零售销售较5月下滑0.6%，因魁北克省工人罢工、亚伯达省发生洪灾以及安大略省销售疲软，这些因素都冲击了零售商。

(百分比变动) 6月 6月 5月(修正值) 5月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 -0.6 +3.1 +1.8 +1.9

扣除汽车/零部件 -0.8 +1.1 +1.1 +1.2

注：数据经过季节性调整。

分析师平均预计零售销售下滑0.4%，扣除汽车/零部的零售销售持平。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)

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