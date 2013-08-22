表格：加拿大6月零售销售较5月下滑0.6%，逊于预估

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透8月22日 - 加拿大统计局周四公布，加拿大6月零售销售较5月下滑0.6%，因魁北克省工人罢工、亚伯达省发生洪灾以及安大略省销售疲软，这些因素都冲击了零售商。
(百分比变动) 6月 6月 5月(修正值) 5月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 -0.6 +3.1 +1.8 +1.9
扣除汽车/零部件 -0.8 +1.1 +1.1 +1.2
注：数据经过季节性调整。
分析师平均预计零售销售下滑0.4%，扣除汽车/零部的零售销售持平。(完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。