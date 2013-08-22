东南亚股市：菲律宾股市收盘大跌6%，创6月来最差表现

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 387.19 -8.89 -2.24 -8.70 424.10 新加坡 3089.40 -19.59 -0.63 -2.45 3167.08 马来西亚 1720.37 -24.48 -1.40 +1.86 1688.95 泰国 1351.81 -3.33 -0.25 -2.88 1391.93 印尼 4171.41 -47.04 -1.11 -3.37 4316.69 菲律宾 6136.73 -389.22 -5.96 +5.57 5812.73 越南 496.12 -6.58 -1.31 +19.91 413.73 (完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。