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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 19:34 BJT

东南亚股市：菲律宾股市收盘大跌6%，创6月来最差表现

涨跌        当日      今年以来     2012年
                                         最新报价      点数       涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                             
 汤森路透东南亚指数                         387.19       -8.89       -2.24       -8.70      424.10
 新加坡                                    3089.40      -19.59       -0.63       -2.45     3167.08
 马来西亚                                  1720.37      -24.48       -1.40       +1.86     1688.95
 泰国                                      1351.81       -3.33       -0.25       -2.88     1391.93
 印尼                                      4171.41      -47.04       -1.11       -3.37     4316.69
 菲律宾                                    6136.73     -389.22       -5.96       +5.57     5812.73
 越南                                       496.12       -6.58       -1.31      +19.91      413.73
 (完)

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