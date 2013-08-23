背景资料：香港主要人民币债券发行情况一览

路透香港8月23日 - 根据汤森路透IFR资料，一周来一年期人民币存款证(CDs)发行利率在3.15-3.20%；自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。