重温稿-独家新闻：中国五大国有银行已向央行上报大额同业存单(NCD)方案--消息

路透北京/香港8月22日 - 中国的利率市场化又有了实质性的推进，超过三位消息人士表示，五家大型国有商业银行已经将发行大额可转让同业定期存单(NCD)的方案上报到央行，首批最早有望在9月面世。

两位了解情况的消息人士确认，在NCD试点初期，将以3-6个月短期限产品为主，定价参考SHIBOR。针对的是银行间市场同业存单，银行间市场的主要投资者--商业银行、保险公司都可以成为NCD的投资者。

“各家方案来看，几百亿的规模是肯定有了，银行有这个规模，市场也有这个需求。”其中一位消息人士称。

这五家国有银行包括中国银行 ，工商银行 ，建设银行 ，农业银行 ，以及交通银行 。

另一位消息人士则表示，目前的准备工作是“紧锣密鼓”，看现在这报批的架势，预计9月可能就发出来了。当然最终的日期还得央行说了算。

上述消息人士证实，可转让大额存单的定价是按SHIBOR+点，点子是按市场行情和各家行资金成本等情况来计算，试点初期推出主要是针对同业，下一步才会考虑面向非金融机构。

目前中国的银行间市场已经是市场化定价的市场，SHIBOR在短期限产品定价中发挥主要作用。但银行与企业、个人之间的一般性存款业务却仍然是管制利率，这也是中国利率市场化亟待攻下的最后一城。本次NCD业务只限于同业之间，也秉承了央行渐进推进的改革思路，在一个市场化定价相对成熟的市场“测试、演练”，成熟后再推广到企业存单、个人存单。

中国正逐步推进利率市场化，在7月时全面放开贷款利率限制，但在放开存款利率管制上态度仍相当谨慎，担心若取消存款利率上限会导致银行业不当竞争，危及金融稳定。

“在同业市场开通这个工具，因为本身就是利率市场化的市场，金融同业接受会比较快，可以演习一下可转让机制怎么玩，包括交易机制、抵押机制等。慢慢再推向企业存款到存单的转变。”一家中型银行的金融市场部高管说。

而来自城商行同业业务的人士则称，原本期望是针对公司存款的可以在银行间转让的产品，但现在看来不太一样。他认为待扩展至企业存款时CD才更有意义：企业存款不能搬家，有了CD之后就可以流动了，而且不可提前支取的属性会让转让很有保障，这才是盘活存量。

一位接近监管层的官员证实，NCD可能很快将推出，这既可以开辟一条银行间流动性融通渠道，又可以推进利率市场化改革，逐步放开存款利率管制。

央行对上述消息未予置评。

可转让大额存单(NCD，Negotiable Certificate of Deposit)，是指银行接受客户的定期存款，向客户提供存单作为凭证，存单持有人收取存款利息，并在到期时用存单换回存入的资本。存单可在二级市场上进行转让，但不能提前支取。

招商证券报告称，截止今年3月末上市银行同业存放余额9.2万亿元人民币，占同业负债77%，占一般存款13%，同业存款成为支撑同业资产规模扩张的主要资金来源。基于同业业务规模的膨胀，未来同业业务或有进一步规范政策，有利于引导银行强化资产负债管理。

此前有国内媒体报导称，大额可转让定期存单(NCDS)被看作是最有可能优先放开的负债类产品，在此之前银行间市场同业存单或将作为先遣步骤率先推出。纵观世界各国利率市场化的进程，无论是美国、英国还是日本、韩国都曾将NCDS的引入作为重点。而在中国，由于协议存款等已经完全市场化，央行只能采取从同业向普通投资者开放的市场割裂做法。

中国的NCDs业务随着相关政策的变化经历了曲折的发展历程。早在1986年交通银行即首先发行NCDs，1987年中国银行和工商银行相继发行NCDs。当时NCDs作为一种新型金融工具，利率比同期存款上浮10%，同时又具有可流通转让的特点，集活期存款流动性和定期存款盈利性的优点于一身，因而深受欢迎。但由于全国缺乏统一的管理办法，市场曾一度出现混乱。

1996年，央行重新修改了《大额可转让定期存单管理办法》，对NCDs的审批、发行面额、发行期限、发行利率和发行方式进行了明确。然而，由于没有给NCDs提供一个统一的交易市场，同时由于盗开和伪造银行存单进行诈骗等犯罪活动十分猖獗，中国央行于1997年暂停审批银行的NCDs发行申请。NCDs淡出人们的视野至今已近十几年。（完） (发稿 张胜男/赵红梅/曹巍浩; 审校 屈桂娟)