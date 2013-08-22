国际油市：亚洲汽油裂解价差跌至20个月低点，受供应充沛打压

路透新加坡8月22日 - 周四亚洲汽油裂解价差连续第四日下跌，跌至20个月低点每桶2.67美元，受供应充沛打压。

新加坡岸上轻质馏分油库存，主要是汽油，大增10.1%来至13周高位1,023.4万桶。

面对亚洲有限的销售机会，俄罗斯Lukoil旗下交易公司Litasco将一批汽油从新加坡运往西非。

亚洲石脑油裂解价差跌至两日低位每吨102.03美元，因北亚需求不振。

对于10月从欧洲和地中海地区运抵亚洲的船货数量，市场上观点不一。

一些交易商预计石脑油数量会急降，因阿尔及利亚裂解装置维护将削减石脑油供应，同时利比亚和埃及发生骚乱，。

但是另一派交易员称，10月台湾和韩国裂解装置检修，会抵消供应减少的影响。

新加坡现货市场达成七笔交易。其中托克(Trafigura)出售两批92号汽油船货分别给Phillips 66和SK Energy，船期为9月6-10日，价格为每桶112.80美元。(完)

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