国际油市：亚洲汽油裂解价差跌至20个月低点，受供应充沛打压

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透新加坡8月22日 - 周四亚洲汽油裂解价差连续第四日下跌，跌至20个月低点每桶2.67美元，受供应充沛打压。
新加坡岸上轻质馏分油库存，主要是汽油，大增10.1%来至13周高位1,023.4万桶。
面对亚洲有限的销售机会，俄罗斯Lukoil旗下交易公司Litasco将一批汽油从新加坡运往西非。
亚洲石脑油裂解价差跌至两日低位每吨102.03美元，因北亚需求不振。
对于10月从欧洲和地中海地区运抵亚洲的船货数量，市场上观点不一。
一些交易商预计石脑油数量会急降，因阿尔及利亚裂解装置维护将削减石脑油供应，同时利比亚和埃及发生骚乱，。
但是另一派交易员称，10月台湾和韩国裂解装置检修，会抵消供应减少的影响。
新加坡现货市场达成七笔交易。其中托克(Trafigura)出售两批92号汽油船货分别给Phillips 66和SK Energy，船期为9月6-10日，价格为每桶112.80美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 郑茵)
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