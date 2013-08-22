国际油市：亚洲柴油现货价差触及逾四个月低点

路透新加坡8月22日 - 亚洲指标柴油现货价差周四连续第九个交易日下跌，至逾四个月低点，因季风季降低了对运输燃料的需求，同时印度船货供应过剩。

路透数据显示，现货500 ppm柴油贴水扩大0.05美元至每桶较新加坡报价贴水0.10美元，为4月3日以来最低。4月3日时为贴水0.12美元。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Corp(MRPL)向维多出售一笔9月13-15日装运的柴油船货，较中东含硫0.25%柴油报价每桶升水2.10美元，低于交易员的预期。

交易员称，印度8月船货供应过剩正在拖累现货价差。

海湾一位消息人士称，维多可能将MRPL的船货运往也门，不过此事未经证实。

航煤方面，消息人士称，台塑石化向壳牌出售一批9月23-27日装运的船货，较新加坡报价每桶升水约0.35美元，低于稍早售予中国一家企业的9月初船货。

新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，新加坡岸上航煤和柴油库存下滑将近4%，接近五年半低点，为连续第四个交易日下跌。

与此同时，一位行业人士称，将柴油从亚洲运往欧洲的窗口打开，因欧洲炼厂9月和10月维护期间的供应料将受到抑制。

新加坡市场达成一笔柴油交易，没有航煤交易达成。

BP向联合石化购买15万桶500 ppm硫化柴油，船期为9月8-12日，较新加坡9月9-13日船货平均报价每桶贴水0.10美元。(完)

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