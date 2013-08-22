国际油市：亚洲柴油现货价差触及逾四个月低点

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透新加坡8月22日 - 亚洲指标柴油现货价差周四连续第九个交易日下跌，至逾四个月低点，因季风季降低了对运输燃料的需求，同时印度船货供应过剩。
路透数据显示，现货500 ppm柴油贴水扩大0.05美元至每桶较新加坡报价贴水0.10美元，为4月3日以来最低。4月3日时为贴水0.12美元。
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Corp(MRPL)向维多出售一笔9月13-15日装运的柴油船货，较中东含硫0.25%柴油报价每桶升水2.10美元，低于交易员的预期。
交易员称，印度8月船货供应过剩正在拖累现货价差。
海湾一位消息人士称，维多可能将MRPL的船货运往也门，不过此事未经证实。
航煤方面，消息人士称，台塑石化向壳牌出售一批9月23-27日装运的船货，较新加坡报价每桶升水约0.35美元，低于稍早售予中国一家企业的9月初船货。
新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，新加坡岸上航煤和柴油库存下滑将近4%，接近五年半低点，为连续第四个交易日下跌。
与此同时，一位行业人士称，将柴油从亚洲运往欧洲的窗口打开，因欧洲炼厂9月和10月维护期间的供应料将受到抑制。
新加坡市场达成一笔柴油交易，没有航煤交易达成。
BP向联合石化购买15万桶500 ppm硫化柴油，船期为9月8-12日，较新加坡9月9-13日船货平均报价每桶贴水0.10美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 郑茵 审校 田建华)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。