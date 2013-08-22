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货币新闻 | 2013年 8月 22日 星期四 20:37 BJT

表格：美国8月17日止当周初请失业金人数为33.6万人，预估为33.0万人

路透8月22日 - 美国劳工部周四公布，

* 美国一周初请失业金人数为33.6万人(预估为33.0万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为33.1万人

* 美国一周续请失业金人数为299.9万人(预估为296.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

08/17/13 336,000 330,500 -- --

08/10/13 323,000-R 332,750-R 2,999,000 2.3

08/03/13 335,000 336,000 2,970,000-R 2.3

07/27/13 328,000 341,750 3,023,000 2.3

07/20/13 345,000 345,750 2,951,000 2.3

07/13/13 336,000 346,500 3,003,000 2.3

07/06/13 358,000 351,250 3,123,000 2.4

06/29/13 344,000 345,750 3,027,000 2.3 (完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)

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