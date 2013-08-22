表格：美国8月17日止当周初请失业金人数为33.6万人，预估为33.0万人

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透8月22日 - 美国劳工部周四公布，
* 美国一周初请失业金人数为33.6万人(预估为33.0万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为33.1万人
* 美国一周续请失业金人数为299.9万人(预估为296.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
08/17/13 336,000 330,500 -- --
08/10/13 323,000-R 332,750-R 2,999,000 2.3
08/03/13 335,000 336,000 2,970,000-R 2.3
07/27/13 328,000 341,750 3,023,000 2.3
07/20/13 345,000 345,750 2,951,000 2.3
07/13/13 336,000 346,500 3,003,000 2.3
07/06/13 358,000 351,250 3,123,000 2.4
06/29/13 344,000 345,750 3,027,000 2.3 (完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
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