表格：美国8月15日止当周农作物出口销售报告--USDA

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透8月22日 - 美国农业部(USDA)周四公布8月15日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 494.0 0.0 494.0 513.0 0.0 14,602.9 10,420.0
大麦 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 52.4 147.1
玉米 58.2 434.4 492.6 63.2 457.4 19,107.9 39,718.9
高粱 3.6 120.0 123.6 3.6 120.0 1,616.9 1,008.9
大豆 20.9 926.0 946.9 21.3 937.0 37,179.5 38,819.2
豆粕 75.7 101.0 176.7 77.4 103.8 9,984.7 8,528.5
豆油 8.4 1.3 9.7 8.4 1.3 922.1 571.4
皮马棉 10.8 0.0 10.8 10.9 0.0 183.7 200.2
陆地棉 81.0 0.0 81.0 91.7 0.0 3,309.9 4,268.5
稻米 63.7 0.0 63.7 64.7 0.0 461.0 418.3(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 郑茵)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。