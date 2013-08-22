美国股市：小幅高开，受全球乐观数据提振

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透纽约8月22日 - 美国股市周四小幅高开，此前公布的全球大型经济体数据较为乐观，盖过了美国联邦储备理事会(美联储)经济刺激方面不确定性所带来的影响。
道琼工业指数 盘初微涨1.92点或0.01%报14,899.47点；标准普尔500指数 上涨3.64点或0.22%至1,646.44点；Nasdaq指数 上扬14.91点或0.41%至3,614.70点。(完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。