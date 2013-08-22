美国股市：小幅高开，受全球乐观数据提振

路透纽约8月22日 - 美国股市周四小幅高开，此前公布的全球大型经济体数据较为乐观，盖过了美国联邦储备理事会(美联储)经济刺激方面不确定性所带来的影响。

道琼工业指数 盘初微涨1.92点或0.01%报14,899.47点；标准普尔500指数 上涨3.64点或0.22%至1,646.44点；Nasdaq指数 上扬14.91点或0.41%至3,614.70点。(完)