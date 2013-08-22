欧洲汇市：英镑兑美元从两个月高位回落，因美元反弹

路透伦敦8月22日 - 英镑兑美元周四从两个月高位下跌，美联储会议记录支持市场关于联储将很快开始削减刺激措施的预期，从而提振美元。

英国10年期公债 收益率涨势略滞后于美债 ，投资者依然坚信美联储将是第一家开始削减资产购买规模的央行，最快可能下个月就动手。

相反，投资者预计英国央行总裁卡尼或许最快在下周通过言论打压英国陡升的市场利率，并重申他维持低利率直至2016年末的承诺。 这促使投资者对英镑保持谨慎，尽管在美国数据显示上周初请失业金人数上升之后英镑缩减跌幅。

英镑/美元 跌0.4%,报1.5595美元，脱离前日创下的两个月高点1.5718。交易员称200周移动均线切入位1.5754有阻力。

英镑兑欧元亦跌，欧元区好于预期的采购经理人指数(PMI)支撑了欧元。欧元/英镑 上涨0.3%，报0.8556英镑，远高于上周创下的一个半月低点0.8505。

“美联储会议记录让美元受到激励，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)外汇分析师John Hardy说。“预期英镑/美元的涨势将止步于1.57/1.58附近，因英国央行可能加强口头干预，并对市场利率近期上升表示关切。”

本月稍早，英国央行总裁卡尼承诺将维持英国利率在低位，直至失业率降至7%，不过央行认为这不大可能在三年内实现。

经济形势改善使人对这张时间表感到怀疑，并提振英镑兑美元本月迄今上涨2.5%，兑欧元升2%。

“预计英镑的韧性即将减弱，因美元反弹的范围扩大，”摩根士丹利在其报告中说。

“若英镑跌破1.5550美元水准，将是重新走弱的初步迹象，暗示一个月来的反弹走势已成强弩之末。因此我们维持看空策略。”(完)

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