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市场报道 | 2013年 8月 22日 星期四 22:09 BJT

表格：美国7月领先指标上升0.6%，预估为上升0.5%

路透8月22日 - 美国经济谘商会周四公布，美国7月领先指标上升0.6%，预估为上升0.5%，6月确定为持平。 以下为详细数据：

指数 7月 6月 (前值) 5月 (前值) 领先指标 96.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.2 同步指标 106.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 落后指标 118.2 -0.2 0.2 0.3 0.3 0.4(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

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