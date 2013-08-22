表格：美国7月领先指标上升0.6%，预估为上升0.5%

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透8月22日 - 美国经济谘商会周四公布，美国7月领先指标上升0.6%，预估为上升0.5%，6月确定为持平。 以下为详细数据：
指数 7月 6月 (前值) 5月 (前值) 领先指标 96.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.2 同步指标 106.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 落后指标 118.2 -0.2 0.2 0.3 0.3 0.4(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。