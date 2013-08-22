表格：美国财政部续发五年期TIPS得标利率为负0.127%，投标倍数为2.18

路透华盛顿8月22日 - 美国财政部称，其标售的五年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 -0.127 中值 -0.222 低值 -0.310 价格/得标 价格 102.179146 高值得标比率 93.21 % 投标倍数 2.18 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,013,200 总投标 34,824,716,700 竞争性投标得标 15,981,531,500 非竞争性投标得标 18,481,700 FED附加 0 初级市场交易商投标 25,856,000,000 初级市场交易商得标 8,581,586,500 直接投标 1,980,000,000 直接投标得标 1,300,000,000 间接投标 6,970,235,000 间接投标得标 6,099,945,000 发行细节 发行日 2013/08/30 到期日 2018/04/15 CUSIP码 912828UX6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选