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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 23:48 BJT

亚洲橡胶：8月22日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 255.3 23 256.3 28

* 9月 257.6 19 259.5 14

* 10月 259.1 99 260.9 15

* 11月 260.8 123 262.9 19

* 12月 263.1 488 264.9 83

* 1月 266.0 5185 267.7 1225

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完) (编译 母红；审校 李军)

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