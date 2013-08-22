亚洲橡胶：8月22日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透8月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 8月 255.3 23 256.3 28
* 9月 257.6 19 259.5 14
* 10月 259.1 99 260.9 15
* 11月 260.8 123 262.9 19
* 12月 263.1 488 264.9 83
* 1月 266.0 5185 267.7 1225
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完) (编译 母红；审校 李军)
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