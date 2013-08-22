美国基金：8月21日当周货币市场基金增加154.9亿美元--ICI

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透8月22日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至8月21日当周，美国货币市场共同基金总资产增加154.9亿美元，至2.638万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产增加105亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加32.4亿美元，免税基金增加17.5亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产增加73.1亿美元至9,310.3亿美元。面向机构投资者的货币市场基金资产增加81.8亿美元至1.707万亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。