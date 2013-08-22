《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月22日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价 ： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 81.53 +2.12 +2.67 1258476 搜狐 62.20 +1.16 +1.90 636567 网易 74.01 +1.56 +2.15 552267 百度 139.54 +3.55 +2.61 2814516 亚信科技 11.45 +0.08 +0.70 91446 台湾 台湾积体电路 16.06 +0.31 +1.97 1660446 联电 1.91 +0.03 +1.60 127157 日月光 4.10 +0.09 +2.24 100447 硅品精密 5.31 -0.06 -1.12 214777 和信超媒体 1.04 +0.01 +0.97 143614 友达 3.76 +0.13 +3.58 123258 中华电信 31.06 +0.08 +0.26 29254 台湾国际航电 40.64 +0.36 +0.89 1240052 香港 中国移动 53.53 +0.64 +1.21 303976 中国联通 15.49 +0.53 +3.54 106142 中国电信 51.73 -0.12 -0.23 23029 中芯国际 3.83 +0.13 +3.51 61388 电讯盈科 4.46 -0.04 -0.98 675 (完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。