版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月22日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             81.53      +2.12      +2.67    1258476
 搜狐                             62.20      +1.16      +1.90     636567
 网易                             74.01      +1.56      +2.15     552267
 百度                            139.54      +3.55      +2.61    2814516
 亚信科技                         11.45      +0.08      +0.70      91446
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     16.06      +0.31      +1.97    1660446
 联电                              1.91      +0.03      +1.60     127157
 日月光                            4.10      +0.09      +2.24     100447
 硅品精密                          5.31      -0.06      -1.12     214777
 和信超媒体                        1.04      +0.01      +0.97     143614
 友达                              3.76      +0.13      +3.58     123258
 中华电信                         31.06      +0.08      +0.26      29254
 台湾国际航电                     40.64      +0.36      +0.89    1240052
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         53.53      +0.64      +1.21     303976
 中国联通                         15.49      +0.53      +3.54     106142
 中国电信                         51.73      -0.12      -0.23      23029
 中芯国际                          3.83      +0.13      +3.51      61388
 电讯盈科                          4.46      -0.04      -0.98        675
 
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐