全球外汇市场8月23日主要消息

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0830 - 英国第二季国内生产总值(GDP)修正值
1400 - 欧元区8月消费者信心指数
1400 - 美国7月新屋销售年率
1430 - 美国8月16日一周ECRI领先指标
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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