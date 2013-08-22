全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，有迹象显示铁矿石需求放缓

路透8月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四走稳，之前在九个交易日中累计上涨逾16%。有迹象显示铁矿石需求正在放缓。

波罗的海乾散货运价指数 微涨2点至1,158点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。8月12日时该指数为996点。

波罗的海海岬型船运价指数 上升16点或0.71%，至2,284点，日均获利下滑3美元至16,339美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌1点或0.11%至904点。日均获利减少5美元至7,215美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

铁矿石运输占到海岬型船运输的约三分之一，经纪商将铁矿石价格视为一个衡量干散货需求的指标。