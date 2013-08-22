全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，有迹象显示铁矿石需求放缓

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透8月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四走稳，之前在九个交易日中累计上涨逾16%。有迹象显示铁矿石需求正在放缓。
波罗的海乾散货运价指数 微涨2点至1,158点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。8月12日时该指数为996点。
波罗的海海岬型船运价指数 上升16点或0.71%，至2,284点，日均获利下滑3美元至16,339美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌1点或0.11%至904点。日均获利减少5美元至7,215美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
铁矿石运输占到海岬型船运输的约三分之一，经纪商将铁矿石价格视为一个衡量干散货需求的指标。
铁矿石现货价格已从上周的五个月高位回落，因中国钢厂放缓了补充库存的速度，等待更多国内钢材市场走向复苏的迹象。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。