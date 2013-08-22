拉美汇市：巴西央行推出规模600亿美元的汇率干预计划

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透圣保罗8月22日 - 巴西央行周四宣布一项汇率干预计划，拟在年底前向外汇市场至少挹注600亿美元，这一大胆举措旨在支持本币雷亚尔，雷亚尔目前跌至近五年低点。
该央行在声明中称，在周一、周二、周三和周四，央行将出售5亿美元外汇互换协议。每周五将在现货市场通过回购协议提供10亿美元资金。
巴西央行称，该计划将从周五起开始实施，将实行至12月。若有必要，央行有可能宣布进行更多干预。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。