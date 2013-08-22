拉美汇市：巴西央行推出规模600亿美元的汇率干预计划

路透圣保罗8月22日 - 巴西央行周四宣布一项汇率干预计划，拟在年底前向外汇市场至少挹注600亿美元，这一大胆举措旨在支持本币雷亚尔，雷亚尔目前跌至近五年低点。

该央行在声明中称，在周一、周二、周三和周四，央行将出售5亿美元外汇互换协议。每周五将在现货市场通过回购协议提供10亿美元资金。

巴西央行称，该计划将从周五起开始实施，将实行至12月。若有必要，央行有可能宣布进行更多干预。(完)